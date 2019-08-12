Житомир, Украина, , 12:53 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский признал незаконную добычу янтаря бедствием всеукраинского масштаба. Об этом он заявил во время визита в Житомирскую область, сообщил 12 августа телеканал NewsOne.

Зеленский отметил, что из-за незаконной добычи янтаря тысячи гектаров леса Житомирской, Ровенской и Волынской областей Украины превращены в пустыню.

«Мы понимаем, что люди охотятся за янтарём, понимаем, что это реально война с государством, война криминальных авторитетов, которые прикрывались и полицией и СБУ и прокуратурой», — заявил он.

Зеленский добавил, что взрывной рост незаконной добычи янтаря произошёл в 2014 году. Эту деятельность никто не контролировал, кроме бандитских группировок и коррумпированных госслужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Житомирской области правоохранители прекратили деятельность подпольного цеха по обработке янтаря. В ходе обысков они изъяли около двух тонн камня.

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