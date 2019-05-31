В Житомирской области у иностранца изъяли почти две тонны янтаря

Житомир, Украина, , 09:04 — REGNUM Сотрудники СБУ и прокуратуры Украины обнаружили в Житомирской области незаконный цех по обработке янтаря, заявили 30 мая в пресс-службе областной прокуратуры.

«В среду, 30 мая 2019 года, под процессуальным руководством прокуратуры Житомирской области сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в Житомирской области в местах расположения нелегального производства проведён санкционированный обыск. Во время обыска обнаружены и изъяты 5 станков для обработки драгоценного камня, 80 мешков с янтарём-сырцом общим весом почти две тонны», — сказано в сообщении.

Правоохранители отметили, что производством руководил иностранец, который ранее организовывал подпольные цеха по обработке янтаря в Одесской и Киевской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, на украинско-польской границе сотрудники погранслужбы Польши задержали контрабанду янтаря весом более 400 кг. По данным польской стороны, это крупнейшая партия контрабандного янтаря, задержанная за последние годы.

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