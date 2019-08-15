Северодвинск, Архангельская область, , 12:51 — REGNUM

Жители Северодвинска, пережившие немалый стресс от ЧП на военном полигоне, задались вопросом: почему мэр города никак их не поддержал? Ни личным присутствием, ни через социальные сети.

«Где мэр? Почему исчезла информация с сайта мэрии о радиации?»

«Настоящий глава прервал бы отпуск и приехал. Личным присутствием успокоил бы население»

«Вот Великий мэр Екатиринбурга Ройзман или Великий Мэр Н-Йорка Блумберг так бы точно не поступили. Им не надо было быть рядом с народом, они были всегда около», —

писали в эти дни пользователи сети.

В социальной сети Вконтакте северяне организовали опрос: «Должен ли был глава города сразу вернуться в город после инцидента?» Подавляющее большинство (почти 90%) проголосовавших ответило утвердительно.

Выяснилось, что Игорь Скубенко в момент ЧП находился в очередном отпуске. Узнав о происшествии, градоначальник решил не прерывать отдых. Свое решение он объяснил в интервью Северодвинскому телевидению:

«Если бы я понимал, что жителям города угрожает опасность, то я был бы мгновенно здесь, — начал мэр. — Я находился в отпуске до 13 числа и не мог предполагать, что 8 числа будет подобный инцидент. Я постоянно был на связи с правительством региона, с министерством обороны и службами, которые занимаются гражданской обороной. На мой вопрос: необходимо ли мое присутствие в городе в данной ситуации? мне было сказано: нет, необходимости нет. Вы знаете, если бы я внезапно появился в городе из очередного отпуска, я думаю паники было бы значительно больше».

Ответил мэр и на вопрос о том, почему сайт мэрии удалил информацию о повышении радиационного фона в день ЧП.

«Нельзя забегать вперед организаций, у которых есть особые полномочия по предоставлению этой информации», — заявил Игорь Скубенко.

Напомним, 8 августа на полигоне под Северодвинском при проведении испытаний произошел взрыв. В результате ЧП погибли пять испытателей Росатома. Администрация города в день происшествия опубликовала сведения о повышении радиационного фона, но затем удалила тревожные цифры. Позднее информацию о том, что уровень радиации был превышен в 2 раза сообщил сотрудник федерального ядерного центра, а еще позднее Росгидромет сообщил о превышении радиационного фона в Северодвинске в 4−16 раз.

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