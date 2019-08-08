Архангельск, , 16:48 — REGNUM

В городе Северодвинске Архангельской области было зафиксировано кратковременное повышение уровня радиации. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Радиация Иван Шилов © ИА REGNUM

В 11:50 мск 8 августа датчики автоматизированной системы контроля радиационной и метеорологической обстановки (АСКРО) в Северодвинске зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона. В настоящее время фон нормализовался. Повышение уровня радиации зафиксировали датчики, установленные на улице Карла Маркса и на улице Плюснина.

«С 11:50 до 12:30 началось снижение радиационного фона. По состоянию на 14:00 показания датчиков не превышают 0,11 микрозивертов в час при максимально допустимых 0,6 микрозивертов в час. Радиационный фон в Северодвинске нормальный. На территориях градообразующих предприятий, имеющих производства с радиационным фактором, фон оставался без изменений», — заявил начальник отдела гражданской защиты администрации Северодвинска Валентин Магомедов.

В администрации города также сообщили, что увеличения числа обращений в скорую помощь нет.

Добавим, что в правительстве Архангельской области сегодня состоялось закрытое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. По информации пресс-службы правительства, оперативные штабы продолжают работать в Архангельске и Северодвинске.

«Ситуация находится под контролем. Радиационный фон в Северодвинске — в пределах нормы», — подчеркивают в правительстве.

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Напомним, сегодня в результате пожара на объекте Минобороны РФ в 30 км от Северодвинска погибли два человека. Взрыв произошел во время испытаний на полигоне жидкостного реактивного двигателя.

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