Архангельск, , 13:07 — REGNUM

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов высоко оценил действия региональной власти после взрыва на военном полигоне, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В своем видеоблоге глава региона сообщил, что власть предприняла все для того, чтобы помочь людям, оказавшимся в тяжелейшей ситуации и не допустить каких-либо негативных последствий.

«Все это власть предприняла — мы отреагировали и оказали поддержку людям. Мы предприняли все шаги для корректной оценки ситуации, привлекли лучших специалистов, чтобы быть уверенными в том, что никаких негативных последствий для жителей региона нет», — заявил Игорь Орлов.

Губернатор также отметил профессионализм врачей, которым удалось спасти жизни и выразил соболезнования семьям погибших.

Предметом особого анализа, как отметил губернатор, должны стать эмоции, которые вызвало ЧП под Северодвинском.

«То, как раскачивали ситуацию, заостренно и системно пытались посеять панику в головах людей, — очевидный вызов, с которым мы сталкиваемся», — заявил Игорь Орлов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, данные об уровне радиации в Северодвинске сразу после ЧП разнятся — администрация города в день происшествия опубликовала информацию о кратковременном повышении уровня радиации, позднее эксперт Российского федерального ядерного центра привел другие сведения — было зафиксировано превышение в 2 раза. Сегодня Росгидромет опубликовал данные о том, что уровень радиации в Северoдвинске при инциденте на военном полигоне кратковременно превышал естественные фоновые значения на отдельных станциях наблюдения в 4−16 раз.