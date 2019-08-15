Екатеринбург, , 09:06 — REGNUM

Свердловские школьники окажут помощь сверстниками из затопленного Тулуна Иркутской области в рамках акции «Рюкзак для друга». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Всероссийская акция, в которой участвуют 30 регионов страны, на Среднем Урале проходит под эгидой свердловского отделения Российского движения школьников. Учащимся предлагается собрать для своих сверстников школьные принадлежности, которые могут пригодиться в предстоящем новом учебном году.

Отметим, что на данный момент в Екатеринбурге собрана посылка весом 50 килограммов. Также приглашаются к участию все желающие, которые сегодня, 15 августа, могут принести канцелярские предметы и иные школьные принадлежности по адресу: улица Малышева, 101 до 15:00 по местному времени.

Напомним, что в Иркутской области город Тулун затопило 27 июня после того как в результате паводка поднялся уровень реки Ия, и вода хлынула на населённый пункт через дамбу. В итоге пострадавшими были признаны 45 тыс. человек.

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