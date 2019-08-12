Тулун, Иркутская область, , 12:02 — REGNUM

В связи с постигшим Приангарье мощнейшим наводнением власти региона решили кардинально поменять конфигурацию дамб в Тулуне — одном из наиболее пострадавших городов Приангарья. Как сообщает официальный сайт региона, необходимые защитные сооружения станут выше и будут построены в новых местах.

Правительство Иркутской области «Строительство дамб в новых местах связано с тем, что зона, которая была дважды затоплена в этом году, перестанет быть жилой. Там запрещено новое строительство. В соответствии с этим защищать от последующих наводнений нужно другие части Тулуна».

По оценке иркутского губернатора Сергея Левченко, сложная конфигурация всех новых защитных сооружений Тулуна призвана обеспечить гарантированную защиту исходя из критического уровня подъёма воды в Ие до отметки в 14 метров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня, после проливных дождей. Реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. В Тулун мощная волна паводка пришла в ночь на 27 июня. Напор воды в реке Ия был так велик, что запросто преодолел семиметровую дамбу и рухнул на город, сметая всё на всём пути. Пострадавшими признаны порядка 45 тысяч человек.

В конце июля паводковая обстановка вновь значительно осложнилась. В регионе продолжают идти дожди и наблюдается подъём рек.

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