Тулун, Иркутская область, 12 августа 2019, 12:02 — REGNUM
В связи с постигшим Приангарье мощнейшим наводнением власти региона решили кардинально поменять конфигурацию дамб в Тулуне — одном из наиболее пострадавших городов Приангарья. Как сообщает официальный сайт региона, необходимые защитные сооружения станут выше и будут построены в новых местах.
По оценке иркутского губернатора Сергея Левченко, сложная конфигурация всех новых защитных сооружений Тулуна призвана обеспечить гарантированную защиту исходя из критического уровня подъёма воды в Ие до отметки в 14 метров.
Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня, после проливных дождей. Реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. В Тулун мощная волна паводка пришла в ночь на 27 июня. Напор воды в реке Ия был так велик, что запросто преодолел семиметровую дамбу и рухнул на город, сметая всё на всём пути. Пострадавшими признаны порядка 45 тысяч человек.
В конце июля паводковая обстановка вновь значительно осложнилась. В регионе продолжают идти дожди и наблюдается подъём рек.
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