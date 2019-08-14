Ашхабад, 14 августа 2019, 13:41 — REGNUM
Президенту Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову посвятили выпуск одной из самых популярных в США юмористических телепередач «События прошедшей недели» («The Last Week Tonight») на канале HBO, пишет «Хроника Туркменистана».
Как отмечает оппозиционное издание, в ходе выпуска телепередачи Джон Оливер рассказывал о продемонстрированных туркменским лидером талантах, о любви Бердымухамедова к лошадям и о нарушениях прав человека в Туркмении.
Упомянул он и о многочисленных достижениях страны, включенных в Книгу рекордов Гиннеса.
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После этого авторы шоу испекли самый большой в мире «мраморный» торт с изображением падающего с лошади президента Туркмении и подали заявку на регистрацию этого достижения в Книгу рекордов Гиннеса.
Однако руководство Книги отказалось регистрировать этот рекорд, обосновав свое решение тем, что оно не подходит одному из основных требований организации — возможности чтения Книги рекордов Гиннеса с детьми.
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