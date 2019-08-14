Москва, , 08:14 — REGNUM

Роспотребнадзор дал объяснения, какую пользу и вред может нанести неправильное употребление мёда. При нагреве более +45 градусов этот продукт теряет все полезные свойства, сообщается на сайте ведомства.

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Мёд содержит много питательных веществ, включая фруктозу и глюкозу, витамины, является источником энергии для человека, богат антиоксидантами

Этот натуральный продукт положительно влияет на уровень холестерина, укрепляет иммунную систему, имеет антибактериальный, противогрибковый эффект, способствует здоровому управлению весом.

Вместе с тем неправильное употребление мёда может нанести вред здоровью. В больших количествах он способствует ожирению, ведет к сахарному диабету и другим нарушениям в организме.

Мёд может вызвать пищевое отравление (сильную боль в желудке), аллергические реакции и даже анафилактический шок, снизить артериальное давление. Детям до 1 года давать мёд не рекомендуется.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа в России отмечают православный праздник Медовый спас. С этого дня начинается строгий, но короткий Успенский пост, он продлится до 27 августа.

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