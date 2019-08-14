Москва, , 07:48 — REGNUM

Сегодня, 14 августа, в России отмечают православный праздник Медовый спас. С этого дня начинается строгий, но короткий Успенский пост, он продлится до 27 августа.

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По народным приметам, считается, что с этого дня купаться в водоёмах нельзя, лето заканчивается, а погода становится более прохладной.

В этот день церковь чтит память трех святынь: образа Спасителя, Животворящего Креста Господня и иконы Владимирской Божьей Матери. Верующие идут в храмы, чтобы освятить мёд и воду.

Как сообщало ИА REGNUM, в России праздник стали называть Медовым спасом, так как после литургии освящали воду и мед. В это время пчеловоды как раз начинали собирать мед.

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