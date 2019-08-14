Москва, , 07:31 — REGNUM

В Москве ко Дню города для жителей и гостей столицы проведут бесплатные экскурсии, сообщается на портале мэра столицы.

Экскурсионный автобус в Москве (cc) Brateevsky

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С 15 августа по 6 сентября организуют 30 бесплатных пешеходных экскурсий. Туристам предлагается прогуляться по ВДНХ, паркам, по историческим улицам Москвы. посетить старинные усадьбы.

Экскурсия длится ль 1,5 до 2,5 часов. Необходима предварительная регистрация на сайте городского проекта «Гуляем по Москве».

Как сообщало ИА REGNUM, 872-летия Москвы будут отмечать 7 и 8 сентября на нескольких сотнях площадок по всей столице.

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