Москва, , 02:01 — REGNUM

День города в этом году москвичи отпразднуют 7 — 8 июля, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Главные мероприятия состоятся в субботу, 7 июля, а на следующий день запланировано продолжение народных гуляний. Отмечается, что на этот раз торжества по поводу дня города придутся на завершающие дни фестиваля ландшафтного дизайна «Цветочный джем».

Напомним, в 2019 году отмечается 872-летия Москвы. В прошлом году в праздничных мероприятиях по случаю дня города участвовали порядка десяти миллионов гостей столицы и москвичей.

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