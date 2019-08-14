Казань, , 07:26 — REGNUM

Арбитражный суд Татарии удовлетворил иск Фонда-оператора президентских грантов по развитию гражданского общества (Москва) к некоммерческому партнёрству «Бизнес клуб «Инициатива», которое в 2018 году получило грант почти в полмиллиона рублей, но в том же году было ликвидировано. Иск подан для возврата выплаченного гранта через процедуру распределения обнаруженного имущества ликвидированного юрлица, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Назначить процедуру распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица — некоммерческое партнёрство Бизнес Клуб «Инициатива», г. Казань (ИНН 1 655 225 871, ОГРН 1 121 600 000 940), на срок до 09 октября 2019 года», — отмечается в решении суда.

Арбитражным управляющим назначили Константина Маркова из Саратова, который является членом саморегулируемой организации «Союз арбитражных управляющих «Авангард» (Москва). Его вознаграждение — 30 тыс. рублей за каждый месяц осуществления им своих полномочий. Судебное заседание, где рассмотрят результаты работы, назначено на 2 октября.

Читайте также: Официальный комментарий Фонда президентских грантов

А также: Фонд президентских грантов банкротит победителя конкурса, которого нет

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июня 2019 года в суд поступил иск от Фонда-оператора к НП «Бизнес клуб «Инициатива», которое в 2018 году получило грант на реализацию проекта в размере 495 тыс. рублей, а в декабре того же года было ликвидировано. Чтобы вернуть выплаченный грант, фонд и обратился в суд. Учредителями некоммерческого партнёрства, созданного в 2012 году, являлись два физлица — Марат Гарифов и Денис Филиппов, один из которых также был соучредителем двух адвокатских коллегий.