Казань, 14 августа 2019, 07:26 — REGNUM
Арбитражный суд Татарии удовлетворил иск Фонда-оператора президентских грантов по развитию гражданского общества (Москва) к некоммерческому партнёрству «Бизнес клуб «Инициатива», которое в 2018 году получило грант почти в полмиллиона рублей, но в том же году было ликвидировано. Иск подан для возврата выплаченного гранта через процедуру распределения обнаруженного имущества ликвидированного юрлица, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Арбитражным управляющим назначили Константина Маркова из Саратова, который является членом саморегулируемой организации «Союз арбитражных управляющих «Авангард» (Москва). Его вознаграждение — 30 тыс. рублей за каждый месяц осуществления им своих полномочий. Судебное заседание, где рассмотрят результаты работы, назначено на 2 октября.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июня 2019 года в суд поступил иск от Фонда-оператора к НП «Бизнес клуб «Инициатива», которое в 2018 году получило грант на реализацию проекта в размере 495 тыс. рублей, а в декабре того же года было ликвидировано. Чтобы вернуть выплаченный грант, фонд и обратился в суд. Учредителями некоммерческого партнёрства, созданного в 2012 году, являлись два физлица — Марат Гарифов и Денис Филиппов, один из которых также был соучредителем двух адвокатских коллегий.