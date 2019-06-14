Фонд президентских грантов банкротит победителя конкурса 2018 года

Казань, , 07:42 — REGNUM В Арбитражный суд Татарии поступил иск от фонда-оператора президентских грантов по развитию гражданского общества к некоммерческому партнёрству «Бизнес клуб «Инициатива», ставшему победителем первого конкурса 2018 года и получившего под свой проект 425 тыс. рублей. Истец потребовал обанкротить юрлицо, но выяснилось, что компания с подобными регистрационными данными уже ликвидирована решением суда в декабре 2018 года. Исковое заявление о банкротстве суд из-за недочётов оставил без движения до 13 июля 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, конкурс президентских грантов проходит ежегодно в два этапа. В рамках первого конкурса 2019 года поддержка была оказана 1644 проектам, общая сумма финансирования составляет 3,35 млрд рублей. С 10 июня стартовал второй конкурс 2019 года, в рамках которого предстоит распределить до 4,5 млрд рублей. Конкурсы фонд проводит с 2017 года и за этот период было распределено 17,838 млрд рублей между 8 430 проектами. Всего за эти годы 9 414 некоммерческих организаций представили 44 195 социально значимых проектов. Татария — активный участник данного конкурса.

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По результатам первого этапа конкурса 2018 года проект некоммерческого партнёрство «Бизнес Клуб «Инициатива», поданный в конце марта 2018 года, вошёл в число победителей. Запрашиваемая сумма финансирования под школьный бизнес-клуб «Инициатива» составила 495 тыс. рублей, фактически фондом было перечислено 425 тыс. рублей. Авторы проекта заявили, что размер софинансирования с их стороны составит 1 115 000 рублей.

Был ли реализован проект неизвестно, но 5 июня 2019 года в базе Арбитражного суда Татарии появился иск о банкротстве некоммерческого партнёрства, поданный фондом-оператором президентских грантов по развитию гражданского общества. Из-за недочётов иск оставлен без движения до 13 июля 2019 года.

По данным ЕГРЮЛ, некоммерческое партнёрство учреждено 1 марта 2012 года в Казани, его исполнительный директор — Расиль Валеев, который является соучредителем четырёх юрлиц в Татарии. Среди них — ООО «Вреал», ООО «Джи Эйч Групп». Валеев также владеет долями в ООО «ВМ-Групп» (научные исследования и разработки в области естественных и технических наук) и ООО «Профнавигатор», созданном в конце апреля 2019 года. Три компании из перечисленных занимаются разработкой компьютерного программного обеспечения.

Владельцами получателя президентского гранта — некоммерческого партнёрство «Бизнес Клуб «Инициатива» являются Марат Гарифов и Денис Филиппов. Гарифов также числится соучредителем трёх действующих юрлиц — некоммерческой организации коллегия адвокатов РТ «Мустафин и партнёры», ООО «Коопторг», коллегия адвокатов «Юмарт». А Филиппов является совладельцем торговой ООО «Римзона».

Примечательно: 13 декабря 2018 года некоммерческая организация «Бизнес клуб «Инициатива» была ликвидирована по решению суда. Подробности этого иска неизвестны.