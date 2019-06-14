Москва, , 16:21 — REGNUM ИА REGNUM публикует официальный комментарий Фонда президентских грантов на материал «Фонд президентских грантов банкротит победителя конкурса, которого нет», размещённый в ИА REGNUM 14 июня 2019 года.

«Некоммерческое партнерство «Бизнес клуб «Инициатива», получившее президентский грант в размере 495 тысяч рублей, было ликвидировано 13 декабря 2018 г. по решению суда общей юрисдикции.

На счету ликвидированной организации остались средства гранта, единственным способом возврата которых является подача заявления в арбитражный суд о распределении имущества ликвидированной организации. Именно такое заявление и подал Фонд президентских грантов. Это крайне редко встречающаяся на практике категория дел, в картотеке арбитражных дел для нее нет отдельного вида обращения, поэтому представленные фондом документы отображены как заявление о признании должника несостоятельным (банкротом), что не соответствует действительности (чтобы это проверить, достаточно прочитать первый абзац определения арбитражного суда об оставлении заявления без движения).

Заявление фонда было оставлено судом без движения в связи с тем, что в составе документов, поданных в суд в электронном виде, был не оригинал документа, подтверждающего уплату государственной пошлины, на бумажном носителе, а электронный документ Сбербанка. То есть, суд запросил бумажный документ с отметкой банка.

Фонд узнал о ликвидации организации после внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц. Это связано с тем, что у судов общей юрисдикции нет удобной системы раскрытия информации о делах, аналогичной системе «Мой арбитр» (arbitr.ru), применяемой арбитражными судами. Поэтому отследить иски в отношении грантополучателей в судах общей юрисдикции непросто».

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