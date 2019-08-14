Москва, , 07:25 — REGNUM

Четырёхдневная рабочая неделя может негативно отразится на здоровье граждан. С появлением ещё одного выходного дня подавляющее большинство людей (95%) будут больше времени проводить не с пользой, например, посвящая свободное время занятиям спортом и саморазвитию, а в безделье, что таит в себе целый ряд опасностей. Такое мнение высказала врач-терапевт Елена Тихомирова.

Читайте также: Профсоюзы выступили за переход на «четырёхдневку» в России

По словам медика, у многих людей могут развиться фобии из-за неожиданной смены обстановки. Также Тихомирова полагает, что это приведёт к увеличению числа страдающих от ожирения и невротических расстройств людей. Не поможет такая мера и сократить число заболевших в период эпидемии гриппа, потому что люди всё равно будут ездить в транспорте, даже в нерабочий день.

Пойдёт на пользу лишний выходной тем, кто занимается продуктивным интеллектуальным, высококвалифицированным трудом, а также семьям, в которых царит тёплое отношение, считает кандидат медицинских наук врач-психиатр Лев Пережогин. Так у любящих людей появится возможность больше времени проводить друг с другом.

«Для вас это повод провести время вместе, сходить куда-то, семья счастлива, а если отношения плохие, то это лишний день для раздражения», — цитирует РИА Новости слова врача.

Также по теме: В Госдуме поддерживают поэтапный переход на четырёхдневную рабочую неделю

Четырёхдневная рабочая неделя: что это означает для граждан

Как сообщало ИА REGNUM, в июне председатель правительства РФ Дмитрий Медведев допустил переход мировой экономики к четырёхдневной рабочей неделе из-за технологического прогресса. На днях представители Федерации независимых профсоюзов России поддержали инициативу о короткой рабочей неделе в России, отметив, что это позволит оптимизировать время труда и отдыха, однако подчеркнули, что зарплата при этом сократиться не должна.

Читайте ранее в этом сюжете: Чем опасен переход на 4-дневную рабочую неделю