Москва, , 14:03 — REGNUM

При переходе на четырёхдневную рабочую неделю принципиально важно сохранить уровень зарплат. Об этом журналистам заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM13 августа.

Ранее с инициативой сократить количество рабочих дней выступила Федерации независимых профсоюзов России о введении четырехдневной рабочей недели.

«Инициативу о введении четырехдневной рабочей недели мы безусловно поддерживаем. Такой переход позволит людям получить большее время для отдыха, которое они смогут провести с семьей, потратить на самообразование или заботу о своем здоровье, например, пройти диспансеризацию», — заявил Исаев.

Он напомнил, что аналогичную идею ранее уже озвучил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на генеральной конференции по Международной организации труда в июне 2019 года в Женеве. Так, по его словам, развитие экономики, информатизация и роботизация производства требует меньшего количества необходимого полезного рабочего времени сотрудников предприятия.

«Производительность труда должна расти по мере того, как будут выделяться новые производства, задействоваться робототехника и так далее. С другой стороны, новая экономика требует от человека не столько определенного количества часов, сколько качества работы в эти часы. А человек, имеющий больше времени для отдыха и повышения своей квалификации, безусловно, будет работать производительнее», — отметил Исаев.

Он отметил, что широкая дискуссия вокруг этой идеи может начаться уже в сентябре. Однако переход к четырехдневной рабочей неделе должен осуществляться постепенно, отметил он. При этом важно сохранить существующий уровень заработной платы сотрудников при сокращении продолжительности их рабочей недели.

«Сохранить зарплату — это необходимое условие перехода. Заработная плата должна остаться прежней и индексироваться в связи с ростом цен и по мере возможностей предприятий и государственного бюджета», — отметил Исаев.

Читайте ранее в этом сюжете: Профсоюзы России предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю