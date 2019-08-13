Владикавказ, , 15:29 — REGNUM

Жители Северной Осетии смогут воспользоваться услугами бесплатного такси для поездок из Владикавказа в Беслан и обратно в дни траурных мероприятий, приуроченных к 15-й годовщине захвата террористами бесланской школы №1. Бесплатные перевозки будут организованы с 31 августа по 3 сентября, сообщили ИА REGNUM 13 августа в пресс-службе министерства промышленности и транспорта республики.

«Мы достигли договоренности с руководителями фирм такси, что в очередную годовщину бесланского теракта компании «Орион», «Фем», «Позитив», «Лайт», «Лайк» будут осуществлять бесплатную перевозку людей из Владикавказа в «Город ангелов» и бесланскую школу №1», — цитирует пресс-служба министра Хайдарбека Бутова.

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Отметим, что расстояние между Владикавказом и Бесланом — порядка 30 км, а стоимость поездки из одного города в другой в среднем составляет 350 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, начало учебного года 2019/2020 в Северной Осетии перенесено с 1 на 4 сентября в связи трагическими событиями, произошедшими в 2004 году. Тогда, напомним, в результате захвата бесланской школы №1 в заложниках оказались более 1,2 тыс. человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, 186 из которых — дети.

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