Владикавказ, , 12:35 — REGNUM

Проект «Помнить, чтобы жить» будет реализован в семи субъектах России в память о трагических событиях сентября 2004 года в школе города Беслана. В регионах СКФО — Северной Осетии, Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, а также в Москве, Санкт-Петербурге и Волгограде будет создана передвижная выставка с картинами и фотографиями.

«Проект направлен на увековечение памяти о трагических событиях 1−3 сентября 2004 года в школе, жертвах теракта и павших бойцах спецподразделений «Альфа» и «Вымпел», — цитирует 18 июля ТАСС слова Анеты Гадиевой — сопредседателя комитета «Матери Беслана», который занимается реализацией проекта.

Передвижная выставка включит в себя порядка 100 картин и фотографий, посвященных трагическим событиям. Также в течение года запланированы круглые столы и лекции, одной из ключевых тем которых станет предупреждение террористических угроз. Добавим, что проект будет реализован благодаря президентскому гранту в размере 2,8 млн рублей и поддержке аппарата полпреда президента России в СКФО.

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Напомним, 1 сентября 2014 года террористы захватили бесланскую школу № 1 и в течение двух с половиной дней держали в заложниках более 1,1 тыс. человек: учащихся, их родственников, учителей и иных сотрудников учреждения. В результате теракта, а также позднее от ранений скончались 334 человека, 186 из них — дети.