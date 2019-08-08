Владикавказ, , 11:53 — REGNUM

В Северной Осетии школьники сядут за парту 4 сентября. Начало учебного года перенесено в связи трагическими событиями в Бесланской школе №1, произошедшими 15 лет назад. Об этом на заседании парламента РСО-Алании сообщил председатель комитета по законности и законодательству Тимур Ортабаев.

В память жертв в Беслане Дарья Антонова © ИА REGNUM

С просьбой о переносе первого школьного дня в новом учебном году и праздника День знаний с 1 сентября на 4-е не раз обращались в органам власти республики общественники и комитет «Матери Беслана», пишет «Кавказ. Реалии».

С инициативой перед парламентом региона выступили депутаты от фракции «Единой России» и представители комитета «Матери Беслана». Законодатели согласились с ней. В ближайшее время распоряжение о переносе учебного года будет доведено до всех школ региона.

Напомним, в 2004 году во время праздничной линейки 1 сентября террористы захватили в заложники учащихся школы № 1 в Беслане, их родных и учителей. Боевики заминировали здание и удерживали в спортзале в течение двух с половиной суток 1128 заложников. Во время штурма школы погибли 333 человека, в том числе 186 детей.