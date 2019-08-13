Санкт-Петербург, , 14:47 — REGNUM

Двое молодых людей вступили в конфликт с прохожим ранним утром 13 августа, возле дома 26 по Кирочной улице в Центральном районе Петербурга. При этом лица парней были скрыты масками, а в руках находился предмет, похожий на пистолет.

Как отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, сообщение о происшествии поступило около половины шестого утра. Поводом для конфликта стало замечание, которое не побоялся сделать прохожий опасным встречным.

Полицейские вместе с с Росгвардией нашли молодых людей, задержали их и доставили в отдел полиции для разбирательства.

«У задержанных изъят нож и пневматический пистолет. Молодые люди проверяются на причастность к совершенным преступлениям и административным правонарушениям», — отметили в Главке МВД.

В СМИ уже появились предположения, что данный инцидент может быть связан с событиями годичной давности, когда там же, на Кирочной улице и в Таврическом саду, на петербуржцев совершила несколько нападений группа приверженцев криминальной субкультуры «АУЕ».

Напомним, вечером 24 августа группа подростков около одного из домов по Таврической улице жестоко избила двух мужчин из хулиганских побуждений. Потерпевшие были госпитализированы в больницу.

После этого подростки в районе Кирочной улицы напали на женщину и мужчину, сломав последнему нос. Позже также выяснилось, что подростки напали на ларек, разбив все окна, и избили пожилую женщину.

Трое нападавших были задержаны, а затем осуждены.

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