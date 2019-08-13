Москва, , 12:23 — REGNUM

За последние пять лет в России число больных вирусным гепатитом увеличилось почти на 130 тыс. человек, об этом говорится в статистическом сборнике Минздрава РФ за 2018 год.

«Зарегистрировано больных (вирусный гепатит): Российская Федерация — 916 884», — говорится в сборнике.

Отмечается, что в 2013 году было зарегистрировано 783 тыс. больных вирусным гепатитом.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире 300 млн человек живут с вирусным гепатитом, даже не подозревая об этом. В 2015 году от вирусного гепатита умерли 1,34 млн человек. В настоящее время в мире количество людей с хроническим гепатитом В составляет 345 млн и 71 млн — с хроническим гепатитом С.

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