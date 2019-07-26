Женева, Швейцария, , 03:01 — REGNUM

Число заражённых гепатитом В и С в мире превышает 325 миллионов человек, сообщается в обнародованном исследовании.

Отмечается, что для ликвидации вирусного гепатита к 2030 году необходимо затратить $58,7 млрд. А пока у большинства из этих людей отсутствует доступ к проведению анализов и лечению.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ВОЗ рассчитывают на предоставление к 2020 году лечения от хронического гепатита В в Африке около пяти миллионов человек.

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