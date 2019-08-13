Владивосток, , 11:44 — REGNUM

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил о своём желании инициировать служебную проверку деятельности Ространснадзора, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Юрий Трутнев Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Полпред отметил, что именно на эту организацию поступает от бизнеса больше всего жалоб на административное давление.

«Как мы можем говорить об инвестиционной привлекательности территорий, если главным тормозом для инвестиций остаётся административное давление на бизнес. Самые большие претензии предъявляются к Ространснадзору», — рассказал Юрий Трутнев.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии решили бороться с недопустимо высоким уровнем административного давления на бизнес, так как, по мнению республиканского правительства, огромные штрафы, налагаемые на бизнес, отражаются в конечном итоге на потребителях, а средства фактически изымаются из экономики.