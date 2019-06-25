«Платон» безвластен над иностранными перевозчиками

Владивосток, , 06:01 — REGNUM На неконкурентные условия рынка автоперевозок обратили внимание губернатора компании-перевозчики Приморья. Как оказалось, система «Платон» не способна фиксировать деятельность иностранных перевозчиков, в результате чего они избегают штрафов и не платят транспортный налог, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Подобная ситуация предоставляет иностранным перевозчикам, работающим на российских дорогах, значительные конкурентные преимущества, так как иностранный транспорт никак не подпадает под действие системы «Платон», что серьёзно снижает затраты на транспортные услуги, изменяя их ценообразование. В итоге стоимость транспортных услуг иностранных компаний значительно ниже услуг, предоставляемых отечественными перевозчиками.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко обсудил эту проблему с министром транспорта России Евгением Дитрихом.

Олег Кожемяко «Вопрос нужно решать на федеральном уровне. Нам нужны специальные посты, которые могли бы отслеживать иностранный транспорт и мы могли бы применять в отношении иностранных перевозчиков административную ответственность в случае нарушения установленного порядка».

Представители госавтоинспекции признают, что система «Платон» в отношении иностранных перевозчиков имеет существенные недоработки.

На совещании было принято решение обратиться в Минтранс России с предложением усовершенствовать систему «Платон» до возможности её применения в отношении иностранных перевозчиков.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля 2019 года на 14 копеек вырастут тарифы за проезд крупнотоннажных автомобилей по федеральным трассам. В итоге стоимость проезда одного километра составит 2,04 рубля.