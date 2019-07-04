Улан-Удэ, , 13:48 — REGNUM

Бурятия расположилась на 58 месте в России по уровню давления на бизнес. Зампред правительства республики Алексей Мишенин назвал такую ситуацию недопустимой, об этом сообщили ИА REGNUMв пресс-службе правительства.

Рейтинг основывался на таких критериях, как доля предупреждений от общего числа наказаний, доля предпринимателей, подвергнутых контролю, доля административных расследований, средний штраф на одного предпринимателя, а также сумма наложенного штрафа. Чрезмерно большие штрафы, как считают власти республики, носят чистый фискальный характер, и в конечном счете перекладываются на потребителей, а средства фактически изымаются из экономики.

Представители надзорных органов в ответ заявили, что они всего лишь руководствуются федеральным законом, в котором четко прописана система предупреждений и штрафов.

По словам Алексея Мишенина, в снижении административного давления заинтересованы и жители республики, и предприниматели, поэтому последние и надзорные органы должны двигаться навстречу друг другу. Для этого будет создана рабочая группа при уполномоченном по правам предпринимателей с привлечением контрольных органов и представителей бизнес — объединений для улучшения ситуации.

Более оригинальный способ решения проблемы ранее выдвинул глава Бурятии Алексей Цыденов. Как сообщало ИА REGNUM, по его инициативе был создан чат в мессенджере с участием самого главы, отдельных министров и чиновников, а также предпринимателей. По мнению Цыденова, чат должен был устранить барьеры и решать проблемы бизнеса максимально оперативно.

Что получилось из этой инициативы, читайте в материале ИА REGNUM : Общий с главой Бурятии чат в мессенджере вызвал ажиотаж среди бизнесменов

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