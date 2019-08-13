Москва, , 10:54 — REGNUM

Проблема памятников воинам, павшим в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов, — это ещё одно свидетельство продолжающегося снижения уровня культуры в нашей стране, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин 13 августа, комментируя изображение солдат НАТО на памятнике погибшим в Великой Отечественной войне в Приамурье.

«Внешне дело обстоит лучше, чем 10 — 15 лет тому назад: многие места захоронений и памятники приведены в порядок, появились новые могилы, в которых захоронены останки тех, кто благодаря работе поисковиков был достойно предан земле в последние годы, — всё это так.

Но с памятников и надгробий исчезают красные звёзды, исчезают звания командиров и красноармейцев, они становятся какими-то обезличенными, формальными. А ведь для военного человека, особенно профессионального военного, эта символика очень значима! Значима она и для сохранения исторической памяти всего народа.

Что же касается данного конкретного случая, то трудно даже представить, какое затмение нашло на тех, кто сделал изображение натовца на нашем памятнике. Что-то очень неладное у них в головах. И проблема заключается в том, что изображение-то поменять можно, а вот что делать с мозгами: они-то останутся», — высказал своё мнение Демурин.

Как сообщало ИА REGNUM, в посёлке Дипкун Тындинского района в Амурской области на памятнике погибшим в Великой Отечественной войне дизайнеры изобразили солдат НАТО.

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