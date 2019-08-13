Благовещенск, , 06:40 — REGNUM

В посёлке Дипкун Тындинского района в Амурской области на памятнике погибшим в Великой Отечественной войне дизайнеры изобразили солдат НАТО, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Общественность посёлка была возмущена, когда увидела на отремонтированном памятнике героям Великой Отечественной войны изображения солдат в современной экипировке и с оружием, принятым в странах НАТО.

Госинспекция по охране объектов культурного наследия Амурской области, куда обратились депутаты районного совета, отказалась реагировать, сославшись на то, что поселковый памятник не внесён в реестр культурного наследия.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Харькове восстановили ранее снесённый вандалами памятник маршалу Жукову. 2 июня 2019 года украинские националисты снесли памятник советскому полководцу Георгию Жукову. В 2018 году националисты уже сносили этот памятник, но он был восстановлен.