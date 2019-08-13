Владивосток, , 10:41 — REGNUM

Синоптики оценили стихийный потенциал нового супертайфуна, который приближается к Приморью — он может принести до двух месячных норм осадков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Тайфун NASA

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Тайфун «Кроса», как ожидается, 16−17 августа будет находиться возле Приморья в Японском море. С запада, со стороны Китая, Приморье будет поджимать атмосферный фронт.

Сочетание этих двух природных явлений принесёт Приморью настоящее бедствие — здесь может выпасть две нормы осадков, что для региона, пережившего за последнее время три тайфуна, может оказаться фатальным.

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Как сообщало ИА REGNUM, тайфун «Кроса» зародился в тропиках и в настоящее время, набрав силу, идёт на север. Ожидается, что к Приморью он может донести до 300 мм осадков, превысив, тем самым, показатели разрушительного тайфуна «Лайонрок», который в 2016 году нанёс Приморью серьёзный ущерб.