Шанхай, Китай, , 12:15 — REGNUM

Как минимум 13 человек погибли, ещё 16 пропали без вести в результате обрушившегося на восток Китая супертайфуна «Лекима». Об этом 10 августа сообщает Центральное телевидение Китая.

Тайфун «Лекима» стал девятым по счёту тайфуном, достигшим в этом году побережья Китая. Больше всего от удара стихии в этот раз пострадала провинция Чжэцзян. Супертафун обрушился на провинцию около 20:45 мск 9 августа.

Порывы ветра в эпицентре супертайфуна достигали 52 метров в секунду. В результате разгула стихии было разрушено более 200 зданий, ещё около 3200 получили различные повреждения.

В пострадавших районах Китая проживает около трёх миллионов человек. Ранее ИА REGNUM сообщало, что в общей сложности властями страны было эвакуировано более миллиона, в том числе около 250 тысяч человек из Шанхая. Из-за приближения тайфуна были отменены 204 паромных маршрута и остановлено 1257 поездов.

Кроме того, специалисты предполагают, что тайфун «Лекима» может добраться до Приморского края.

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