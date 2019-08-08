Владивосток, , 08:47 — REGNUM

Погодные аномалии ожидают приморцев, по прогнозам синоптиков, 9 августа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Обострение фронтальных разделов над Приморьем вызовет мощные ливни, грозы и осадки в виде града. При этом заметного похолодания не будет, прогнозируют синоптики «Примпогоды».

В столице Дальнего Востока продолжается дождь, усиливается ветер. Температура воздуха до 23 градусов тепла.

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Как сообщало ИА REGNUM, Приморье находится во власти тропического тайфуна Francisco. Сильных повреждений, разрушений пока не зафиксировано.