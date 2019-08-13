Благовещенск, , 04:32 — REGNUM

Небывалое нашествие мотыльков обрушилось на Благовещенск, учёные связывают это с изменениями климата, повлиявшими на жизненный цикл насекомых, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Социальные сети Приамурья наполнены видео и фото массового нашествия мотыльков-подёнков, которые настолько плотно оккупировали фонари уличного освещения, что прогулки по вечернему городу стали невозможны. Наблюдатели отмечают настоящие сугробы из мёртвых насекомых, продолжительность жизни которых составляет от нескольких часов до суток.

Учёные связывают столь массовое появление этого вида насекомых с климатическими изменениями, повлиявшими на их жизненные циклы, и уверяют, что эта атака не продлится долго — скоро насекомые вымрут и человеческая жизнь войдёт в нормальное русло.

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Как сообщало ИА REGNUM, полчища саранчи обрушились на некоторые регионы России. В частности, в Дагестане они обнаружены на более чем 100 тысячах гектарах посевных площадей. На борьбу с ними выделено 30 млн рублей, что в два раза больше, чем в прошлом году.