Махачкала, , 14:27 — REGNUM

Свыше 270 тыс. га земель обследовано в Дагестане к концу июля на наличие саранчи. Вредители обнаружены на 106 тыс. га. К настоящему времени агрохимикатами обработана 101 тыс. га зараженных земель, сообщили ИА REGNUM 31 июля в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

Саранча Бежанов Эдуард © ИА Красная Весна

В ведомстве отметили, что, благодаря своевременно начатой борьбе с саранчой, в текущем году в регионе удалось избежать нашествия вредителей. По данным министерства, насекомые не нанесли вреда сельхозугодьям республики.

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Как сообщало ИА REGNUM, на борьбу с саранчой в 2019 году власти Дагестана направили более 30 млн рублей. Эта цифра в два раза больше, чем в 2018 году, и в четыре раза превышает объём выделенных средств в 2017 году.