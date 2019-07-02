Чапаевск, , 19:30 — REGNUM

В четырёх муниципальных районах Самарской области объявлен режим ЧС в связи с угрозой поражения растений особо опасными вредителями (саранчовыми). Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Особый режим действует на территориях Волжского и Красноармейского районов, а также в Чапаевске и Новокуйбышевске. Штаб по ликвидации ЧС развёрнут в Чапаевске. Минсельхоз региона готовит план мероприятий для снижения возможных последствий нашествия вредителей.

Планируется химическая обработка поражённых зон на площади 3,3 тыс. гектаров.

«В целях предупреждения ЧС в городских округах и прилегающих территориях в настоящее время ведется авиахимобработка территории ФКП «Приволжский государственный боеприпасный испытательный полигон», — отметили в правительстве.

Ведётся ежедневный мониторинг, ситуация находится под контролем.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, тяжёлая ситуация из-за нашествия насекомых сложилась в Ставропольском крае. По состоянию на 26 июня вредители обнаружены в 21 районе региона на площади 81 тыс. гектаров. Средняя их численность — от девяти до 150 единиц на квадратный метр.

Защитные мероприятия по саранчовым вредителям проведены в 21 районе субъекта на площади 52,8 тыс. га. В работе задействовано семь авиабортов и 63 единицы наземной техники. Борьба с насекомыми обошлась бюджету в 28 млн рублей.