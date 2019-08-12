Тбилиси, , 12:06 — REGNUM

Пострадавший в горах Грузии турист с Украины доставлен на вертолете в ближайшую больницу Месита, передает 12 августа «Первый канал грузинского телевидения» со ссылкой на службу по управлению чрезвычайными ситуациями.

В ведомстве уточнили, гражданин Украины получил повреждения при спуске с ледника Ушба — мужчина упал на склоне горы. Для помощи пострадавшему туристу был отправлен спасательный вертолет.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля грузинские спасатели доставили в Национальный медицинский центр имени Гудушаури в Тбилиси туристку из России, которая получила травму в горах.

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