Тбилиси, , 15:47 — REGNUM

Туристка из России, которая получила травму в горах Грузии, благополучно доставлена в медучреждение. Как сообщили ИА REGNUM 25 июля в пресс-службе Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, сигнал о помощи был получен от туристической группы, находившейся в высокогорном районе села Джута.

Больничная палата

Из-за труднодоступной местности и сложного рельефа спасателям пришлось всю ночь двигаться пешком, чтобы добраться до места ЧП.

«Прибывшие в Джуту спасатели обнаружили туристическую группу граждан России из четырёх человек, среди них была одна пострадавшая», — говорится в сообщении ведомства.

Было принято решение эвакуировать травмированную женщину на вертолёте. Россисйская туристка была доставлена в Национальный медицинский центр имени Гудушаури в Тбилиси, где ей оказали необходимую помощь.