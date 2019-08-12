Душанбе, , 09:18 — REGNUM

В Таджикистане суд приговорил главу компании ООО «Фаровон-2016» к десяти годам лишения свободы за растрату и присвоение средств при строительстве Рогунской ГЭС, сообщает 12 августа издание «Авеста».

По данным суда и следствия, глава компании выиграл тендер на поставку 13,4 тонны нержавеющих электродов для Рогунской ГЭС. Однако обвиняемый закупил 12,2 тонны электродов на сумму 12,07 млн сомони ($1,28 млн), чем нанес ущерб на сумму 600 тыс. сомони ($63,6 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля на Рогунской ГЭС приступили к возведению основной дамбы с нижнего бьефа. Основание плотины ГЭС составляет 1,5 км. По каждому участку строительство ведется по графику.

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