Душанбе, , 20:07 — REGNUM

Итальянская компания «Салини Импреджило», которая занимается строительством плотины Рогунской ГЭС, приступила к возведению основной дамбы с нижнего бьефа. Работы ведутся на участке шириной 200 метров, и на настоящий момент высота плотины данного участка уже достигает 35 метров. Об этом сегодня, 12 июля, сообщила «Авеста» со ссылкой на источник в профильных ведомствах Таджикистана.

Основание основной плотины ГЭС составляет 1,5 км, и по каждому участку строительства уже составлен график работ.

Материал для возведения дамбы, а это более 40 млн кубометров щебня и гравия, доставляется по конвейерной линии, длина которой составляет 5,5 тыс. метров. Её установила «Салини Импреджило».

Так же, как сообщили в энергетическом ведомстве страны, сейчас оба агрегата Рогунской ГЭС вырабатывают электроэнергию. Хотя второй агрегат электростанции работает лишь в тестовом режиме.

По информации министерства финансов Таджикистана, в 2019 году на строительство ГЭС будет выделено 2,1 млрд сомони (222,6 млн долларов).

Напомним, что в 2018 году на строительство Рогунской гидроэлектростанции дополнительно было выделено 4,7 млрд сомони (или 489,4 млн долларов).

Как сообщалось ранее, в ходе прошедшего в конце июня очередного годового собрания акционеров ОАО «Рогунская ГЭС» было принято решение об увеличении уставного капитала компании на 3 млрд 560 млн сомони (378,7 млн долларов) то есть до 27 млрд 760 млн сомони (около 3 млрд долларов) за счёт выпуска дополнительных акций.