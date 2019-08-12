Москва, , 07:30 — REGNUM

В России в 2021 году студентов высших учебных заведений начнут отчислять по рекомендации искусственного интеллекта (ИИ), заявил директор Центра EdCrunch University НИТУ «МИСиС» Нурлан Киясов.

По его словам, такая система будет оценивать успеваемость учащихся, их активность на лекциях, а также поведение и участие в общественной жизни. На основе этих данных ИИ будет советовать руководству вуза дальнейшие действия в отношении студента.

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Так, может быть предложено решение о поощрении студентов, более тщательном контроле, дополнительном обучении или отчислении. Киясов отметил, что ИИ позволит исключить предвзятость со стороны преподавателей университетов. Тестирование системы начнется уже в текущем году, а в 2021 году сервис будет использован в ряде вузов, сообщают РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в Художественном музее Центральной академии художеств Пекина будут выставлены художественные работы, выполненные искусственным интеллектом от Microsoft. Куратор выставки Цю Цчицзе отметил, что их уровень сравним с уровнем выпускника художественной школы.

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