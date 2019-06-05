Роберт Дауни-младший планирует очистить Землю при помощи роботов

Лас-Вегас, США, , 16:07 — REGNUM Роберт Дауни-младший хочет использовать робототехнику и нанотехнологии для очистки планеты. Соответствующее заявлении актёр сделал на конференции Re: MARS компании Amazon, которая прошла в Лас-Вегасе (штат Невада, США) сообщил 5 июня портал Engadget.

https://twitter.com/engadget/status/1136215649620058112

Для этого Дауни-младший откроет новый фонд, который получит название Footprint Coalition. Организация начнёт свою работу в апреле 2020 года, согласно заявлению актёра, деятельностью по очищению Земли она будет заниматься последующее десятилетие. К сожалению, голливудская звезда не пояснила, как именно Footprint Coalition будет добиваться своих целей и какие организации выступят в качестве её партнёров.

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Напомним, аббревиатура MARS расшифровывается как Machine learning, Automation, Robotics and Space («Машинное обучение, автоматизация, робототехника и космос»). В 2019 году на сервисе YouTube Red выйдет документальный сериал про искуственный интеллект, в котором Роберт Дауни-младший выступит в роли ведущего.

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