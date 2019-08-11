Санкт-Петербург, , 18:42 — REGNUM

Радиационный фонд в Петербурге не превышен, причин для беспокойства нет. Об этом сообщили в воскресенье, 11 августа, в Управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу «в связи с появлением в средствах массовой информации неподтвержденных данных о возможном ухудшении радиационной обстановки».

Счетчик Гейгера (cc) GoranH

«По состоянию на 11 августа 2019 года радиационная обстановка в Санкт-Петербурге стабильная и соответствует многолетним значениям контролируемых радиологических показателей», — заявили в надзорном ведомстве.

Контроль за радиационной обстановкой ведется на непрерывной основе, подчеркнули в Роспотребнадзоре, и он не зависит «от наличия рисков или угроз изменения радиационной обстановки, связанной с эксплуатацией источников ионизирующего излучения».

В частности, специалисты мониторят радиационный фон, активность радионуклидов в атмосферном воздухе и атмосферных осадках, активность радиоактивных веществ в почве, воде открытых водоёмов, а также источниках питьевого водоснабжения.

Напомним, тревожные слухи появились в связи с аварией на испытаниях ракетного двигателя в Архангельской области, в ходе которой погибли пять сотрудников Росатома, еще двое получили ранения. Инцидент произошел в период работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания.

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