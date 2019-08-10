Северодвинск, Архангельская область, , 20:21 — REGNUM

Испытания ракеты, в ходе которых произошла авария в Архангельской области и погибли сотрудники Росатома, проходили на морской платформе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM со ссылкой на источник в департаменте коммуникаций Росатома, после завершения испытаний, произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией.

«После взрыва несколько сотрудников были отброшены в море и была надежда найти их живыми. Поиски продолжались до тех пор, пока оставалась надежда найти выживших. Только после этого было заявлено о гибели пяти сотрудников Росатома, которые занимались работами, связанными с радиоизотопным источником питания, который находился в составе ракеты», — уточнили в госкорпорации.

Директор Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской Академии наук (ИБРАЭ РАН) академик Леонид Большов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что радиационный фон в Архангельской области, и, в частности, в Северодвинске, не создает угрозы для жителей.

«Я владею ситуацией по радиационной обстановке в регионе, поскольку наш институт (Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской Академии наук (ИБРАЭ АН) в свое время помогал Архангельской области. Мы там установили систему радиационного мониторинга и аварийного реагирования, и отслеживаем информацию с датчиков», — рассказал академик Леонид Большов.

«В четверг в течение полутора часов было небольшое по сравнению с обычным увеличение мощности гамма-излучения. И это увеличение, поскольку фон маленький, от того, что он увеличился в два раза, все равно остался маленьким. И через полтора часа она вернулась к предыдущему уровню. Так что дополнительная доза, которая была получена в Северодвинске — один микрозиверт. Это в тысячу раз меньше, чем разрешенная для населения годовая доза. Поэтому никакого влияния на здоровье она не оказала, и не может оказать. Власти Архангельской области мы проинформировали, у них там, как положено, собралась чрезвычайная комиссия во главе с губернатором, они дополнительно провели дополнительные исследования, и подтвердили, что у них все нормально с этой точки зрения. И населению ничего не угрожает. Этот уровень меньше, чем предельные допустимые мощности дозы, и в смысле здоровья это никак не повлияло на жителей Северодвинска», — отметил директор Института проблем безопасного развития атомной энергетики Российской Академии наук.

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