Москва, , 13:18 — REGNUM

О том, когда улучшится погода в Москве, рассказал Евгений Тишковец, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос». Об этом 10 августа Тишковец сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

Как пояснил Тишковец, погода начнёт улучшаться уже сегодня, 10 августа, около 14:00 — 15:00 мск. В это время перестанет лить дождь, а температура воздуха поднимется до +18 градусов.

Ветер, по словам Тишковца, будет дуть с силой 5−10 м/с, атмосферное давление вернётся в норму и составит 745 мм рт. ст.

Тишковец отметил, что за ночь с 9 на 10 августа в Москве выпало около одного миллиметра осадков, а за день 10 августа ожидается выпадение пяти миллиметров осадков.

В последующие дни, как пообещал синоптик, температура воздуха поднимется до +20 градусов, при этом будет преобладать солнечная погода.

Ранее ИА REGNUM сообщало о прогнозе метеорологов на 10 августа. В Москве и Московской области в этот день ожидается ветреная и облачная погода и был продлён «жёлтый» уровень погодной опасности.

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