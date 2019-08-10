Москва, , 09:03 — REGNUM

Облачная с прояснениями погода ожидается в Москве по прогнозам метеорологов 10 августа. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Москва Дарья Антонова © ИА REGNUM

Днём 10 августа температура воздуха в столице составит +17…+19 градусов, в ночь на 11 августа она опустится до +9…+11 градусов. Утром 10 августа синоптики ожидают дождь, в течение дня также возможны кратковременные осадки.

Ветер будет дуть преимущественно северо-западный, силой 5−10 м/с. Скорость отдельных порывов ветра может достигать до 12−17 м/с. Атмосферное давление составит около 743 мм ртутного столба.

В Московской области температура воздуха составит +15…+20 градусов. В ночь на 11 августа возможно понижение температуры воздуха до отметки в +6 градусов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о продлении предупреждения о погодной опасности в Москве и Московской области. «Жёлтый» уровень погодной опасности в связи с сильным ветром продлён в Москве до 18 часов 10 августа, в Подмосковье до 21 часа 10 августа.

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