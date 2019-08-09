Москва, , 10:40 — REGNUM

В эти минуты в Москве проходит гражданская панихида по певцу Вилли Токареву, передаёт 9 августа корреспондент ИА REGNUM.

Церемония началась в храме Святителя Николая в Котельниках. Проститься с музыкантом пришли близкие и многочисленные поклонники его творчества. После на Калитниковском кладбище состоятся похороны Токарева.

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Как сообщало ИА REGNUM, исполнитель песен в стиле шансон Вилли Токарев скончался 4 августа на 85-м году жизни.

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