Грозный, , 11:33 — REGNUM

Одна из последних песен шансонье Вилли Токарева была посвящена Чечне и ее главе Рамзану Кадырову. Композицию опубликовал на своей странице в Instagram министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Он отметил, что не является фанатом певца, но «невозможно отнять его энергии, оптимизма и веры в самого себя и в своё дело». По словам Умарова, песню «Чеченский стиль» прислала ему уже после смерти Токарева его жена.

«Эту забавную (уж какая есть) композицию о Чечне и Рамзане Кадырове мне прислала жена Токарева почти сразу после того как остановилось его сердце», — написал Умаров.

https://www.instagram.com/p/B01kw6novvF/

Напомним, певец и композитор Вилли Токарев, родившийся в Адыгее, эмигрировавший в США в 1974 году и вернувшийся в Россию в 1990-е годы, умер на 85-м году жизни в московской клинике. СМИ сообщали о том, что его похороны состоятся сегодня, 7 августа, но, по данным представителей певца, точная дата похорон еще не определена.

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