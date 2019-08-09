Новосибирск, , 07:01 — REGNUM

В Новосибирской области проходят приёмки школ к новому учебному году. как сообщили ИА REGNUM 9 августа в областном главке МЧС, из 983 общеобразовательных учреждений региона на сегодняшний день специалисты МЧС признали готовыми к работе 198.

Остальные 785 школ ещё ожидают проверки. Как пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области, обязательным условием приёмки учреждения является отсутствие нарушений пожарной безопасности.

Приёмка школ в регионе продолжится до 23 августа.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в приёмке школ участвует ГИБДД. К 7 августа в регионе было принято 214 образовательных организаций, включая 130 школ.

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