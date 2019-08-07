Ульяновск, , 07:59 — REGNUM

В Ульяновской области, как и в других регионах, проходит приёмка школ к новому учебному году. В состав комиссий, которые оценивают готовность образовательных учреждений, вошли сотрудники ГИБДД, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

По данным властей, в настоящее время в области принято 214 образовательных организаций, включая 130 школ. В этом году в состав муниципальных комиссий были включены сотрудники ГИБДД региона, которые оценивают техническое состояние школьных автобусов и состояние дорожной сети на территории и возле школы.

Всего в области — 409 школ, в которые в новом учебном году за парты сядут более 121 тыс. школьников. На капремонт учреждений образования из республиканского бюджета направлено более 165 млн рублей, из муниципальных — 234,1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области продолжается благотворительная акция «Помоги собраться в школу», в рамках которой подарки по состоянию на 24 июля получили почти 14 тыс. первоклассников. Это половина от общего числа нуждающихся в поддержке.

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