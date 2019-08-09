Благовещенск, , 04:03 — REGNUM

В результате паводка в Приамурье было подтоплено 69 населённых пунктов в 20 муниципальных образованиях региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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У частников было подтоплено 3 171 приусадебный участок, в большинстве случаев весь урожай погиб. У фермеров и других сельхозпроизводителей Приамурья было подтоплено более 220 тысяч гектаров засеянных площадей, где погиб весь урожай. В настоящее время специальная комиссия занимается подсчётом нанесённого ущерба.

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Как сообщало ИА REGNUM, правительство России выделает 600 млн рублей для Приамурья в виде федеральной помощи, также в будущем, после подсчёта ущерба, пойдёт речь о компенсации потерянного урожая.