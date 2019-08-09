Благовещенск, , 03:22 — REGNUM

Решение о выделении дополнительных средств Амурской области было принято на заседании правительства России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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На единовременные выплаты пострадавшим от наводнения будет направлено 600 млн рублей, ещё 172 млн рублей Приамурье получит в виде субсидии на восстановление разрушенных автомобильных дорог.

Губернатор Приамурья Василий Орлов отметил, что общая сумма ущерба пока только подсчитывается и актируется. После того, как будет установлен ущерб, нанесённый сельскому хозяйству, появится возможность обсудить предоставление дополнительных средств.

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Как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства России Дмитрий Медведев одобрил предложение главы региона оказать области федеральную поддержку и вчера, 8 августа, на заседании правительства утвердил это решение.